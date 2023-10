Leggi su sbircialanotizia

27 ottobre 2023. I piccoli fan dell'universo DC non potranno perdere l'appuntamento che Cartoonito (canale 46 del DTT) ha in serbo per loro. Dal 1° al 5 novembre – dalle 10.00 alle 19.00 presso Piazza Guidiccioni – i bambini e le famiglie potranno vivere un'emozione unica e coinvolgente – e a zero emissioni – nel circuito automobilistico interamente brandizzato . La serie, in onda in esclusiva Prima TV free su Cartoonito dal 30 ottobre tutti i giorni alle 19.00, è il nuovo e primo imperdibile show targato DC dedicato al pubblico prescolare con protagonista una squadra di giovani veicoli superpotenti che difendono Gotham City dal crime insieme ad una schiera di iconici eroi quali Batman, Robin e Batgirl.