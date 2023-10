Basket | Virtus Bologna corsara nel finale a Villeurbanne | ASVEL di Pozzecco battuto in Eurolega

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Quarta vittoria su cinque partite inper laSegafredo. A dirlo sembra quasi difficile da credere, ma le V nere sono davvero ai piani alti, o per meglio dire nel gruppo delle seconde della massima competizione continentale. Sbancato l’Astroballe di, dove l’cede per 84-87 nella prima di Gianmarco, con gli uomini di Luca Banchi che si impongono grazie a un ottimo Tornike Shengelia da 18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist; top scorer è Isaia Cordinier con 20, bene anche Marco Belinelli con 16. Dall’altra parte 16 di Youssoupha Fall, 14 di Joffrey Lauvergne e 8 (con 10 assist) di Paris Lee. Primo quarto particolarmente equilibrato all’Astroballe, con Fall da una parte e Cordinier dall’altra che si prendono la scena almeno fino al 6-9. Shengelia ...

