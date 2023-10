Basket | Luca Banchi | “Contenti di un’altra vittoria in trasferta | sono orgoglioso della nostra prestazione”

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La Virtus Bologna continua a macinare vittorie in questo avvio di stagione ed espugna anche l’Astroballe di Villeurbanne, sconfiggendo in volata l’Asvel per 87-84 e centrando il quarto successo su cinque partite disputate sin qui nella regular season dell’Eurolega 2023-2024 dimaschile. Le Vu Nere hanno sfruttato benissimo un calendario favorevole, perdendo solamente l’incontro inaugurale contro lo Zalgiris Kaunas ed issandosi così nel gruppo delle seconde in classifica generale con un bilancio di 4-1 alle spallecapolista Real Madrid. “Siamo moltodiincon unamolto consistente, gestendo l’emergenza fin dall’inizio con i nostri lunghi in difficoltà per i falli, cercando di mantenere la linea sempre stabile ...