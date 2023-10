Bake Off 2023 del 27 ottobre | Irene eliminata foto e streaming

Leggi su ascoltitv

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’ottava puntata diOff Italiadi stasera, 27, ha visto l’eliminazione di. A giudicare, la giuria formata dagli storici Ernst Knam e Damiano Carrara e Tommaso Foglia. Guida della puntata è stata come sempre Benedetta Parodi, nella location di Villa Borromeo d’Adda ad Arcore (MB), nella stupenda serra green che abbiamo conosciuto nella scorsa edizione. I 9 aspiranti pasticceri rimasti in gara si sono scontrati nelle 3 classiche sfide: la prova creativa, la prova tecnica e, infine, la prova sorpresa, architettata per mettere in difficoltà i concorrenti. Stasera le prove avevano come filo conduttore “i dolci delle feste”. Nella prova creativa, a tematica carnevalesca, i concorrenti hanno dovuto preparare i classici Fritti di Carnevale: chiacchiere, frittelle (o tortelli) e struffoli. Per ...