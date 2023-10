Badminton | Assoluti Junior e Under | 42 atleti sognano la tripletta

Leggi su sportface

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Altra giornata di gare al Paladi Milano, dove sono in corso i Campionati Italiani2023 e ben 42(22 maschi e 20 femmine)lanelle tre discipline diverse. Tra gli13 ci proveranno in nove Riccardo Aste (BC Milano), Francesco Cardillo (BC Pietrarossa), Dominque De Leon (BC Milano), Laura Grillo (SSV Bozen), Franzi Hellrigl (ASV Mals), Luca Bohong Li (BC Milano), Emma Locatelli (Brescia Sport Più), Mara Stricker (ASV Mals) e Lisa Tschimbern (ASV Uberetsch). Nell’15, invece, saranno in undici: Edoardo Aste (BC Milano), Sophie Bianchi (Genova BC), Alessio Catalfamo (Le Saette), Anton Gurschler (ASV ...