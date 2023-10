Autore di rapina si nasconde sotto un’autovettura | beccato e arrestato dai carabinieri

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Marcianise. Ruba il borsello di un operatore ecologico dall’interno dell’autoveicolo dell’azienda. Scoperto dalla vittima, lo aggredisce per assicurarsi la fuga. Ilo rintracciano e lo arrestano. È accaduto questa mattina in via Matteotti a Marcianise, nel casertano. L’, un 32enne di Tripoli (Libia), in Italia senza fissa dimora. Ad allertare icon una telefonata al “112” è stata la stessa vittima, un 29enne operatore ecologico, che ha fornito una dettagliata descrizione deltore. I militari della sezione radiomobile della Compagnia di Marcianise, che si sono immediatamente messi alla ricerca del fuggitivo, lo hanno poco dopo individuato in via Saverio Merola, nascostouna vettura ivi parcheggiata. Costui, alla vista deiha tentato ...