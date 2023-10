Auto dei Carabinieri colpita da una fioriera lanciata dall’alto dopo l’arresto di un 56enne

Leggi su anteprima24

Poco fa idella stazione di Posillipo hanno arrestato Salvatore Pugliese,della zona Torretta già noto alle forze dell'ordine. L'uomo – su disposizione della Procura di Napoli – è stato trasferito in carcere per le diverse violazioni che aveva commesso mentre era agli arresti domiciliari, misura cui era sottoposto dal maggio scorso per estorsione. Istavano abbandonando via Cucca con l'arrestato a bordo quando persone al momento ignote hanno lanciato unadistruggendo il parabrezza. Sono intervenuti altre pattuglie in supporto e l'arrestato è stato portato via. Indagini in corso per identificare i responsabili