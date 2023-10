ATP Vienna | Sinner si prende la rivincita e spazza via Tiafoe | ora semifinale con Rublev

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) La vendetta è servita. Janniksupera di slancio Francese accede alle semifinali del torneo di, vendicandosi così di quel penultimo atto di due anni fa in cui l’americano ribaltò una partita che sembrava già nelle mani del ragazzo di Sesto Pusteria. Che è maturato, diventando sempre più convinto dei suoi mezzi: 6-3 6-4 in 80 minuti ed esame superato, raggiungendo Andreyin una sfida che appare quasi come uno spareggio per il quarto posto nel ranking. Se si scambia, Jannik è un muro e lo statunitense è costretto a dover forzare la giocata. L’azzurro approfitta subito delle difficoltà dell’avversario, che inizia con ben poche prime messe in campo: un passante da applausi è il preludio al break, che si concretizza con un doppio fallo diconferma ...