Atp Vienna 2023 | Sinner si prende la rivincita su Tiafoe e vola in semifinale

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Jannikliquida in due set Francese approda innel torneo ATP 500 di. Dopo essersi preso laal primo turno su Ben Shelton, che l’aveva sconfitto a Shanghai, l’azzurro è riuscito a vendicarsi anche su un altro statunitense. In questo caso ha dovuto attendere due anni visto cheaveva avuto la meglio nel 2021, proprio nel torneo diin. 6-3 6-4 il punteggio del match, cheha portato a casa dopo 1h20? grazie a un break per set. Nonostante qualche momento di difficoltà, Jannik ne è sempre uscito alla grande ed è riuscito a prevalere. Per il classe 2001 si tratta della vittoria numero 54 in stagione: eguagliato il record italiano stabilito da ...

L'azzurro nei quarti supera l'americano in 2 set Jannik Sinner in semifinale al torneodi2023. L'azzurro, numero 4 del mondo e seconda testa di serie, nei quarti di finale ha sconfitto lo statunitense Frances Tiafoe per 6 - 3, 6 - 4 in 1h20'. In semifinale, l'altoatesino ...

Tennis ATP 500 Vienna Sinner-Tiafoe diretta live: Jannik avanti di un break nel 2° set Virgilio Sport

Sinner-Tiafoe 4-2, il risultato in diretta LIVE all'ATP Vienna: orari TV e dove vedere le partite di tennis Sport Fanpage

Jannik Sinner vola in semifinale nell'ATP 500 di Vienna. L'azzurro numero 4 del mondo ha superato ai quarti del torneo austriaco lo statunitense Frances Tiafoe, numero 14, in due set con il punteggio ...Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Nel frattempo, durante il derby tra Sinner e Lorenzo Sonego all'ATP 500 di Vienna, è partito un coro anti-Juventus. Questo ...