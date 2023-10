ATP Vienna 2023 | Medvedev e Tsitsipas contro in semifinale | Rublev li raggiunge

Leggi su oasport

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Giornata lunghissima, prima dell’attesa sfida tra Jannik Sinner e Frances Tiafoe, all’ATP 500 diper quel che concerne i quarti di finale. Il programma inizia alle 14:00 e va avanti molto a lungo anche in ragione del fatto che gli incontri sono particolarmente lottati. Il primo di essi, il confronto tra russi, vede Daniilbattere Karen Khachanov. Ma, se il punteggio è 6-3 3-6 6-3, questo non dice che non si va mai sotto i 40 minuti, e che, nella sostanza, c’è ancora parecchia fatica che il numero 3 del mondo è costretto a fare per entrare in. ATP Parigi-Bercy: il tabellone. Jannik Sinner, potenzialecon Djokovic. Ancora Musetti-Dimitrov, Arnaldi in spot interessante Tanti problemi li ha anche Stefanos: il greco, infatti, si trova ...