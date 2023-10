Atp 500 Vienna 2023 | programma | orari e ordine di gioco semifinali sabato 28 ottobre con Sinner

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ilcon glie l’didelledel torneo Atp 500 di, in28. C’è Jannikin campo, giocherà non prima delle ore 15.30 contro Rublev, mentre la prima sfida sul Center Court è l’altra semifinale, quella tra Daniil Medvedev e Tsitsipas, inalle ore 14. Ci si attende, ovviamente, grande spettacolo nelle sfide che designeranno i due finalisti del torneo sul cemento austriaco. Di seguito ecco lazione completa. CENTER COURT ore 14 (1) Medvedev vs (4) Tsitsipas non prima delle ore 15.30 (3) Rublev vs (2)SportFace.

Vienna Centre Court, quarti di finale Sinner (ITA) 6 1 Tiafoe (USA) 3 1 ...

Tennis ATP 500 Vienna Sinner-Tiafoe diretta live: Jannik avanti di un break nel 2° set Virgilio Sport

Atp 500 di Vienna, oggi Sinner-Tiafoe: orario e dove vedere in tv il match Quotidiano Sportivo

Jannik Sinner vola in semifinale nell'ATP 500 di Vienna. L'azzurro numero 4 del mondo ha superato ai quarti del torneo austriaco lo statunitense Frances Tiafoe, numero 14, in due set con il punteggio ...Il match è trasmesso in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW. Nel frattempo, durante il derby tra Sinner e Lorenzo Sonego all'ATP 500 di Vienna, è partito un coro anti-Juventus. Questo ...