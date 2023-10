Atletica | Furlani | “Europei di Roma e Olimpiadi | voglio arrivarci in grande forma”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 27 ottobre 2023)– E’ entusiasta Mattia. E’ stato magico il suo 2023 nel salto in lungo azzurro. Il diciottenne campione europeo under 20 a Gerusalemme ha vinto il premio del Golden Tracks della European Athletics. che lo ha incoronato come stella nascente dell’continentale. Adora giocare ai videogames e ha anche la passione del supplì. Ama la musica trap che lo carica prima delle gare. Il giovane fenomeno tricolore si racconta adTalk. Di seguito la sua intervista su fidal.it. “A Vilnius sono stati due giorni perfetti, mi hanno trattato come un principe – racconta il 18enne – e non è stato un sogno soltanto per me, ma anche per chi mi ha accompagnato, mia mamma Khaty, mio fratello Luca. Questo premio mi rende fiero del lavoro svolto quest’anno: mia mamma ha dato il 100%, devo darle tutti i meriti. A ...