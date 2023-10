(Di venerdì 27 ottobre 2023) Ildeve essere ripensato come la chiave per l'evoluzione del nostro sistema economico. Durante l'Assintel report 2023 a Palazzo Minerva a Roma è stato presentato lo scenario con i risultati e ...

Il Digitale deve essere ripensato come la chiave per l'evoluzione del nostro sistema economico. Durante l'Assintel report 2023 a Palazzo Minerva a Roma è stato presentato lo scenario con i risultati e ...

AssintelReport 23, numeri e prospettive per la crescita digitale - Il ... Il Sole 24 ORE

IL DIGITALE NON CONOSCE LA CRISI Confcommerciovicenza.info

Roma, 27 ott. (askanews) - Il Digitale deve essere ripensato come la chiave per l'evoluzione del nostro sistema economico. Durante l'Assintel ...Mercoledì 25 ottobre in Senato presentazione di "Assintel Report 2023: numeri, prospettive e politiche per la crescita digitale del sistema Italia"; l'event ...