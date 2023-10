Arriva il maritozzo di Halloween | iconico dolce romano

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Un panino morbido e fragrante che si accosta a una nuvola di panna da sciogliersi in bocca. Questo e molto altro è il, forse ilpiù famoso della Città Eterna che promette di soddisfare il vostro palato e le vostre ghiotte fantasie. La tradizione vuole che questoprelibato sia composto da ingredienti semplici, un panino con all’interno una farcitura di panna montata. Le tradizioni però, si sa, possono essere anche rivisitate, soprattutto in cucina dove intervengono oltre al buon gusto creatività e fantasia. In occasione diuno chef di alta pasticceria ha pensato allora a una proposta sfiziosa, per strizzare l’occhio alla cucina locale ma anche alla notte più cupa di tutto l’anno: undiin edizione limitata a ...