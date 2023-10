Anticipazioni Gf | incredibile | Massimiliano e Beatrice lo fanno insieme Video

Leggi su gossipitalia.news

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Alba Parietti contenta che il suo culo sia piaciuto a chi ha visto il suo film erotico, il macellaioGf, dopo le liti delle settimane scorse,Luzzi si ritrovano a farloGF,MOMENTO QUELLO TRA- Ci sono momenti che rimangono indelebili, come quello avvenuto nel pomeriggio, nella casa del Grande Fratello. Infatti, dopo il confronto avvenuto in puntata, traVarrese eLuzzi sembra tornato il sereno. Una pace reale o una ...