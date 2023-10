“Anime parallele” è il nuovo album di Laura Pausini dal 27 ottobre 2023

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Milano. «Non sono sempre sicura di me, mi sveglio ogni mattina sempre preoccupata». Lo ha accennatoalla presentazione deldi inediti “/ Almas paralelas” in uscita il 27in tutto il mondo sulle piattaforme digitali, in formato cd e vinile. «Questo disco celebra il diritto all’individualità degli esseri umani che abitano il mondo e che percorrono insieme le stesse strade, ma con, sogni e desideri diversi – ha ammesso –che vivono la terra come luogo comune, fatto di infinite strade, che come strisce pedonali non per forza si incrociano. Abbiamo punti di vista, culture e idee differenti, non siamo quindi le stesse persone, e riconoscere questa diversità è un valore oltre che ...