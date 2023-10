Altro che Christine Lagarde | la sua omologa russa in tre mesi ha portato i tassi dal 7 | 5 al 15 per cento

Leggi su open.online

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Nuova doccia gelata per i correntisti russi: venerdì 27 ottobre il consiglio di amministrazione della Banca di Russia guidato da Elvira Nabiullina ha deciso di aumentare idi 200 punti base portandoli alla cifra record del 15%. Tre volte e più iattuali decisi dalla Bce dinell’area dell’euro (4,5%) e quasi tre volte il tasso della Fed (5,5%). Prendere oggi un mutuo ipotecario sulla casa in Russia ha quindi costi improvvisamente proibitivi visto che si tratta del quarto rialzo deiconsecutivo dal 21 luglio scorso, quando quelli di riferimento erano esattamente la metà di quelli attuali (7,5%). Una crescita rapidissima e non certo indolore, che ha pure mandato in tilt i sistemi informatici del credito. Subito dopo l’ufficializzazione dell’ennesimo rialzo dei ...