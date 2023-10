Alessandria | bimba di 4 mesi maltrattata | lesioni su viso e corpo Il nonno denuncia | arrestati i genitori

(Di venerdì 27 ottobre 2023) L’hanno trovata nella culla con gravied ematomi ale sul. Ma la bambina, tra i 3 e i 4, ricoverata al pronto soccorso pediatrico di, aveva anche fratture multiple alle costole ed altri traumi. Gli agenti che hanno risposto alla segnalazione deldellahanno chiamato immediatamente un’ambulanza medicalizzata e, dopo alcuni accertamenti, hanno arrestato la coppia di. Sono due giovani piemontesi, sui 30 anni, entrambi lavoratori, e secondo gli investigatori sarebbero perfettamente inseriti nel tessuto sociale cittadino. «Non l’abbiamo picchiata noi, si è ferita cadendo accidentalmente come fanno tutti i bambini», avrebbe detto il padre al giudice durante l’interrogatorio di garanzia. Nessuno dei ...

... ricoverata al pronto soccorso pediatrico di, aveva anche fratture multiple alle costole ed altri traumi. Gli agenti che hanno risposto alla segnalazione del nonno dellahanno ...

Alessandria, fratture ed ematomi su bimba di 4 mesi. Ricoverata e genitori arrestati: “Non l’abbiamo picchiat… La Repubblica

Alessandria, maltrattamenti su bimba di pochi mesi: arrestati i genitori TGCOM

Il pm di turno, interrogati entrambi i genitori, ha disposto che fossero trasferiti in carcere. Durante l'udienza di convalida, a quanto si è appreso, la madre non ha risposto alle domande, mentre il ...Bimba ricoverata all’Infantile per presunti maltrattamenti ALESSANDRIA – C’è il più stretto riserbo su un caso di presunti maltrattanti su una bambina di pochi mesi che è ora… Leggi ...