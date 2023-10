AEW | Ric Flair a un passo dalla AEW nel 2021

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Come riportato ieri sul nostro portale, Richa debuttato con la AEW durante l’ultimo l’episodio di Dynamite. Il Nature Boy è stato presentato come “regalo” di Tony Khan a Sting dopo che The Icon aveva annunciato il suo prossimo ritiro a Revolution 2024. Durante Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha riportato la notizia che la AEW aveva intenzione di contrattarenel, ma a casa di un episodio di “Plane Ride from Hell”, nel quale emersero accuse di possibili violenze sessuali, i contatti furono stati interrotti. “So che sarebbe Ric sarebbe dovuto andato lì, è stato proprio nel periodo d’uscita di Dark Side of The Ring, e so che sarebbe diventato il manager di Andrade, lui e Tony Khan avevano un accordo verbale, ma dopo l’uscita di Dark Side, sai che… non era più il momento giusto. Quindi hanno preferito ...

