AEW | Bendido | quando ritornerà sul ring?

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Gli infortuni accadono nel wrestling come in qualsiasi altro sport, indipendentemente dallo stile, che si tratti di uno più tecnico o più atletico. La AEW è stata spesso criticata per il suo stile di wrestling più “aggressivo”, poiché i wrestler sono più disposti a correre rischi per mettersi in luce. Ne sa qualcosa Bandido che ha sperimentato cosa vuol dire stare fuori dalper infortunio. Il wrestler messicano è fermo ai box da Giugno a causa di un colpo al polso rimediato un match a Rampage contro Konosuke Takeshita. La sua diagnosi è stata “una lesione del complesso fibrocartilagineo triangolare“. Come sta Bandido? Come riportato da Meltzer su Wrestling Observer Newsletter, il 30 ottobre Rey Fenix ??e Bandido avrebbero dovuto partecipare a Masked Republic, eppure il wrestler messicano ??ha dovuto cancellare tutte le prenotazioni, segno evidente ...