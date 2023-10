Ad X Factor 2023 arriva il benessere Ecco come

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Serenis è Official Partner di XLa cura delmentalea Xper fornire agli artisti in gara gli strumenti giusti per accogliere i giudizi e gestire la notorietà attraverso due masterclass, il libero accesso alla piattaforma di psicoterapia online Serenis e i video diari che raccontano le emozioni dei concorrenti. Ottobre– La piattaforma dimentale Serenis(https://www.serenis.it/) – grazie a Brand Solutions, dipartimento di Sky Media, insieme a Fremantle – è Official Partner di X, lo show Sky Original prodotto da Fremantle, tutti i giovedì alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. L’obiettivo è avvicinare il pubblico ...