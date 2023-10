26 Ottobre 2023 – Hamas assicura destabilizzazione intero Medioriente

Leggi su strumentipolitici

(Di venerdì 27 ottobre 2023) Il capo dell’ufficio politico di, Ismail Haniyeh ha affermato che gli attacchi israeliani in corso a Gaza “destabilizzeranno l’intera regione”, aggiungendo che “nessuno” può prevedere come andranno le cose. Lo riporta al Jazeera. Continua la caccia a Robert Card l’uomo nel Maine che mercoledì ha provocato in una sparatoria almeno 18 morti e 13 feriti. Circa 900 soldati americani aggiuntivi saranno schierati in Medio Oriente o sono già arrivati, per rafforzare le difese aeree e proteggere il personale americano. Strumenti Politici.