Washington Post

(Di giovedì 26 ottobre 2023) Dalle colonne del, il corrispondente da Parigi Lee Hockstader mette a nudo una realtà che turba i pensieri di certe capitali europee: l’Ucraina cesserà di combattere nel momento in cui il sostegno bellico americano verrà a mancare – e potrebbe venire a mancare già il prossimo anno. La scadenza è fissata per presidenziali americane: sarebbe qualcosa di certo se venisse eletto Trump e sarebbe comunque probabile se rimanesse Biden. I piani europei di sopravvivenza ci sono, ma solamente nel lungo periodo. Nei 20 mesi dall’inizio della cosiddetta operazione speciale della Russia in Ucraina, gli alleati di Kiev hanno incanalato un volume enorme di aiuti sia militari che di altro genere, per un totale superiore ai 230 miliardi di dollari. Nei prossimi 20 mesi, le chance per Kiev di ricevere una somma simile sono pari a zero. Ma se alla Casa ...