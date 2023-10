Sinner vola ai quarti vincendo il derby viennese contro Sonego

Leggi su agi

(Di giovedì 26 ottobre 2023) AGI - Il quarto testa a testa della vita tra Jannike Lorenzoregala il poker di vittorie all'altoatesino che in due facili set (6-2 6-4) accede aidi finale del prestigioso Atp 500 di Vienna dove incontrerà Tiafoe che ha superato Monfils. Si tratterà, dunque, dell'affascinante rivincita del matchdi due anni fa, quando Frances s'impose buttando il match quasi in caciara e turbando così l'equilibrio altoatesino dell'azzurro. Per il numero quattro del mondo si è trattato, soprattutto nella seconda parte dell'in, di una sorta di allenamento di lusso dedicato a quella che si sta rivelando come la sua nuova e assai produttiva strategia: la discesa a rete, preferibilmente in veste di serve&volley. R2 in Vienna ??#defeats ...