L' Italia continua a non fare figli

(Di giovedì 26 ottobre 2023) Si rafforza il trend negativo per quanto riguarda la natalità in. Il nuovo rapporto Istat sulla condizione demografica del nostro paese conferma i dati del 2022 e li aggiorna con quelli dei primi sei mesi del 2023. L'anno scorso l'ha toccato il record negativo di nascite: solo 393mila, per la prima volta dall'Unità il dato si attesta sotto le 400mila unità. Tra gennaio e giugno di quest'anno, i nuovi nati sono stati 3.500 in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Sono dati che confermano come la popolazionena stia sempre di più invecchiando: dal 2008, anno in cui il numero dei nati vivi ha registrato il più alto valore dall’inizio degli anni duemila, le nascite insono diminuite sempre di più. Il 2023 conferma le tendenze. Il motivo principale legato alla diminuzione ...