iOS 17 2 beta 1 – Apple lo rilascia agli sviluppatori

Ulteriori novità sull’aggiornamento iOS 17.2 con la terza beta in uscita

Sticker WhatsApp anche nei canali, già disponibili in beta

Oggi, al contrario, la stessa implementazione è di scena su WhatsAppper23.24.10.72 , dunque è a disposizione per i tester in possesso di un iPhone. Come visibile nell'immagine di apertura ...

Apple, beta 3 di iOS 17.2, macOS 14.2, watchOS 10.2 e tvOS 17.2 ... HDblog

iOS 17.1.2 potrebbe arrivare questa settimana con diverse ... iSpazio

iOS 17.1.2 sta arrivando: ecco cosa cambierà con l'aggiornamento

L'arrivo di iOS 17.1.2 è imminente, e porta con sé delle risoluzioni di bug importanti: ecco cosa cambierà a breve sul tuo iPhone.

A breve sarà più semplice effettuare una ricerca sull'app Google per Android

Ultimamente Google sta investendo diverse energie nella sua app omonima, che consente di effettuare ricerche a tutto campo, sia ...