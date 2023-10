Gabriela Chieffo | la risposta alle critiche per gli interventi estetici | “Faccio ciò che voglio”

Leggi su diredonna

(Di giovedì 26 ottobre 2023), ex concorrente del reality show Temptation Island, ha risposto nelle storie Instagram a delleche molti utenti le hanno rivolto per i suoi. La giovane è recentemente tornata dalla Turchia, dove si è recata insieme al fidanzato Giuseppe Ferrara per sottoporsi a una mastoplastica e a una rinoplastica. “Volevo ringraziare tutti quelli che mi hanno mandato tanti bei messaggi. Appena mi riprendo, vi risponderò. Invece per le persone malefiche che mi mandano sempre gli stessi messaggi cattivi e mi criticano per il naso,che sappiano che ioquello che”, ha esordito davanti alla videocamera la ragazza, che nelle scorse settimane aveva già ricevutoper il filler ...