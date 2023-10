Europa League | 2-2 tra Sturm Graz e Atalanta

Leggi su agi

(Di giovedì 26 ottobre 2023) AGI - L'spreca un'ottima chance, contro lofinisce 2-2: inutile la doppietta di Luis Muriel nel primo tempo, i nerazzurri non sfruttano l'uomo in più e conquistano un solo punto allo Stadion-Liebenau. Bicchiere mezzo vuoto per i bergamaschi considerato l'1-1 dello Sporting in casa del Rakow, giovedì 9 novembre ci sarà il ritorno al Gewiss Stadium (calcio d'inizio alle ore 21.00). Gian Piero Gasperini ha schierato un 3-4-1-2 con Muriel e Lookman davanti supportati dal rientrante Koopmeiners. I timori del tecnico nerazzurro si sono concretizzati immediatamente, con i padroni di casa attenti in difesa e pericolosi in fase di costruzione. Il georgiano Kiteishvili ha creato parecchi problemi, ma a far male agli orobici è stato Prass: il numero 8 ha sfruttato un buco difensivo calciando in porta, ...