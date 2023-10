Cosa sappiamo della strage a Lewiston | nel Maine

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 26 ottobre 2023), nel, era fino a ieri uno dei paesi più tranquilli sulla costa est degli Stati Uniti. Gli atti di criminalità erano un terzo in meno rispetto al livello medio americano e ogni anno in tutto il, si registrano in media solo 20 omicidi. Poi sono arrivate le 18.56 di ieri (le 00.56 in Italia) Un uomo è entrato prima in un locale con le piste da bowling, il Sparetime Recreation, a nordcittà, e ha sparato con un'arma semiautomatica - dalle prime ricostruzioni sembra essere un AR-15, un fucile leggero (circa due chili e mezzo), maneggevole, non difficile da usare -, contro chi stava giocando. Poi è uscito, è salito in macchina, ha percorso circa sette chilometri, è entrato allo Schemengees Bar & Grille Restaurant sulla Lincoln St, una sorta di grande sala giochi con flipper, ...