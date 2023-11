Chi sono le conduttrici di DAZN per la stagione 2023-2024 ?

Leggi su bellezze.tv

(Di giovedì 26 ottobre 2023)è un servizio a pagamento in streaming di eventi sportivi, sia in diretta che in differita che dopo un inizio titubante in Italia con diversi problemi tecnici ora gestisce una buona parte delle partire della Serie A Tim. Per eventi così importanti serve una squadra di conduttori eal top e cosìsi è dotato di un team davvero stellare che conta: Ilaria Alesso Diletta Leotta Giorgia Rossi Federica Zille Ilaria Adesso In tanti l’hanno conosciuta grazie alle sue interviste a bordo campo in occasione del match di mezzogiorno della domenica (parliamo naturalmente di Serie A). Ilaria dopo il liceo si laurea in lingue straniere e dal 2015 è una giornalista pubblicista. Lavora per Sportitalia e Inter TV prima di approdare acome conduttrice e presentatrice. Ha un profilo ...