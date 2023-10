Blinken in visita in Israele ha detto di parlare da ebreo. Ma non rappresenta tutti i cittadini americani? Malumori nel Dipartimento di Stato

Leggi su strumentipolitici

(Di giovedì 26 ottobre 2023) Durante la tappa israeliana del suo tour diplomatico in Medio Oriente, il segretario diamericano Antonyha pronunciato un discorso che ha scontentato ie gli esponenti stessi del suo entourage. Nell’offrire “l’incrollabile appoggio” di Washington si è rivolto adicendo didaprima ancora che da esponente del governo USA. In apparenza è un dettaglio, ma ha generato ancora più scontento di quanto non ve ne fosse già neldi. Infatti, un diplomatico del suo calibro non dovrebbesempre in qualità dinte dello, senza fare riferimento alla sua genetica? I viaggi del governo americano a Tel ...