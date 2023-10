Arezzo | dal Consiglio Comunale del 26 ottobre

Leggi su lortica

(Di giovedì 26 ottobre 2023) Le interrogazioniVotato anche l’atto d’indirizzo di Fratelli d’Italia sulle telecamere da implementare in alcune aree del centro storico La prima interrogazione è stata presentata dal consigliereRoberto Cucciniello sui lavori ai giardini Porcinai in piazza della Repubblica. “Tale intervento è inserito nel piano triennale delle opere pubbliche, è finanziato dal 2022 ed è diventato indispensabile per varie ragioni, tra le quali criticità legate alla sicurezza e al degrado e utilizzo dello spazio e di quelli limitrofi da parte di mezzi di trasporto, anche pesanti, durante varie manifestazioni commerciali, fattispecie che comporta inevitabile usura delle superfici. Credo altresì che il periodo migliore per i lavori sia quello che intercorre tra novembre e la prossima primavera ed è proprio in merito alle tempistiche che chiedo chiarimenti in ...