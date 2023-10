Primi passi e sviluppo motorio del bambino | una mini guida

Leggi su gravidanzaonline

(Di mercoledì 25 ottobre 2023) Il movimento in posizione eretta è una delle peculiarità dell’essere umano; un’abilità che viene acquisita nel corso del tempo con il raggiungimento della quadrupedia (il gattonare) e poi il passaggio alla bipedia (la postura eretta). Questa serie di passaggi, che il neonato svolge piuttosto rapidamente nell’arco di pochi mesi, porterà ila compiere autonomamente i. Un momento emozionante per i genitori ma anche molto importante nellodel; un appuntamento che non va solo atteso ma anche stimolato, incoraggiato e favorito e che può restituire, in caso di anomalie, informazioni utili su eventuali disturbi. Lodei bambini: verso iLa Società ...