Champions | Milan travolto a Parigi | è ultimo

Leggi su agi

(Di mercoledì 25 ottobre 2023) AGI - Reduce dai due pareggi a reti bianche con Newcastle e Dortmund, ilcade malamente in casa del Paris Saint Germain nella terza giornata della fase a gironi diLeague, complicandosi sensibilmente il cammino verso la possibile qualificazione agli ottavi di finale. Al Parco dei Principi finisce 3-0 in favore dei francesi, trascinati dai gol del solito Mbappé, di Kolo Muani e di Lee Kang-In: con questo successo la squadra di Luis Enrique si porta in vetta al Gruppo F a 6 punti, seguita proprio da Dortmund e Newcastle (4 punti), mentre gli uomini di Pioli, ancora a secco di reti, scivolano all'posto restando a quota 2. Il primo tempo è molto equilibrato e combattuto: nelle battute iniziali sono i francesi che provano a fare la gara, mentre i rossoneri si scuotono con il passare dei minuti riuscendo a portare ...