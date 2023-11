“Bergoglio non è il vero papa”. La bomba dell’autore del libro su Ratzinger

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 24 ottobre 2023) Quandopubblicò l’Enciclica Laudato sì…, gli inviai una lettera (poi pubblicata) ove scrivevo alcune parole ardite: «Santissimo Padre, mi sono fatto la convinzione che in qualche passaggio essa l’Enciclica, ndr non sia stata ispirata dal Suo naturale ispiratore, Dio Onnisciente». E, oltre, così concludevo: «Proporre che i Paesi poveri usino solo quegli impianti fotovoltaici, ndr per il proprio fabbisogno energetico, significa negare loro l’energia, cioè significa condannarli alla povertà. Proporre, poi, che siano i Paesi ricchi a sostenere l’enorme, quanto inutile, sacrificio economico, significa impoverire le popolazioni di questi Paesi a vantaggio di quella ristretta minoranza che, unica, si avvantaggerebbe del miserabile affare. La ristretta minoranza che ha assunto le forme del diavolo che, temo, s’è insinuato nei cuori dei Suoi ...