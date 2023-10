Zeman e le scommesse | «Non sono malati | i malati veri stanno da un’altra parte»

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 ottobre 2023)e le. Il tecnico boemo ne ha parlato l’altro giorno nella conferenza di presentazione di Lucchese-Pescara. Riporta il Corriere dello Sport.e leArgomento caldo, sul quale si è espresso anchea margine della conferenza stampa di presentazione della gara di domani (domenica) Lucchese-Pescara: “È una brutta cosa. Da tanti anni è uscito il divieto per i giocatori di giocare e scommettere. È scritto che ciminimo tre anni di stop, però in Italia no”, ha spiegato. “Le regoleregole, ma non si rispettano. Se uno perde tre milioni un problema ci sarà. Si dice che è una malattia, ma non credo siano tuttiperché idi solito ...