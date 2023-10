William Happer | «Per un clima buono ci vuole più CO2»

Leggi su panorama

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il noto esperto americano di energia, scettico sul riscaldamento del pianeta, ha lanciato un duro attacco alle politiche green. Sono basate, afferma, su una falsa emergenza, a partire dall’eccesso di anidride carbonica. Anzi, per raffreddare la Terra, dice a Panorama, ne servirebbe molta di più. Americano. Fisico. Professore emerito a Princeton. Direttore del dipartimento dell’Energia per George Bush padre, consigliere per la sicurezza nazionale durante l’amministrazione Trump (è durato un annetto, poi si è dimesso).è quello che potremmo definire un «professorone». E non è certo uno che, per il bene della carriera, si allinea all’ortodossia. Qualche mese fa, insieme al collega del Massachussetts institute of technology, Richard Lindzen, docente emerito di Scienza dell’atmosfera, si è scagliato contro le politiche green: «Si fondano su ...