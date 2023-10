Wanda Nara | “Io più della moglie di Icardi Ecco perché sono a Ballando con le

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il discorso di lady: "Il ballo non è il mio campo per questo credo sia una sfida importante. Mi spaventa non essere all’altezza"

...Paola Perego e Angelo Madonia Antonio Caprarica e Maria Ermachkova Sara Croce e Luca Favilla Teo Mammucari e Anastasia Kuzmina Lorenzo Tano e Lucrezia Lando Lino Banfi e Alessandra Tripoli...

Wanda Nara: A Ballando con le stelle per dimostrare che sto bene, le mie figlie volevano ballassi Fanpage.it

Wanda Nara, la showgirl di “Ballando con le stelle” racconta la sua malattia: “Mauro Icardi voleva lasciare il calcio” Radio Deejay

Ballando, Wanda Nara subito in lacrime nella prima puntata. Il motivo Le parole sulla malattia: «Lo faccio per dimostrare ai miei figli che sto bene». Nessuna coppia eliminata nel corso della prima p ...Mi spaventa non essere all’altezza della persona che ho accanto". Apre così il discorso di Wanda Nara per presentarsi a Ballando con le Stelle, programma Rai nel quale ieri ha fatto il suo debutto.