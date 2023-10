Vince il concorso a cattedra senza 5 CFU | ma nel frattempo li consegue Il ruolo è da valido o no? Cosa hanno detto i giudici

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il conseguimento dei 5 CFU impedisce la decadenza dalla procedura. Il TAR ha interpretato la lettera dell’art. 19 del D.M. n. 108/22 come idonea a consentire alla docente di recuperare il percorso ivi disciplinato, con lanza che è risultata sussistere l’utilità per la stessa dell’ammissione al richiesto percorso ex art. 18. Il provvedimento di diniego dell’Ufficio Scolastico è stato quindi annullato dal TAR Lazio, Sezione III Bis, nella Sentenza del 10 ottobre 2023. L'articolo .