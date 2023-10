VIDEO – Torino-Inter 0-3 | Serie A | gol e highlights della partita

Leggi su inter-news

(Di domenica 22 ottobre 2023), anticiponona giornata diA 2023-2024, si è concluso con il risultato di 0-3: questo ilcon i gol e gligiocata allo Stadio Olimpico Grande. NOTTE IN TESTA –0-3 nell’anticiponona giornata diA. L’supera le difficoltà date dal pareggio di due settimane fa col Bologna ed è prima in classifica in attesa di Milan-Juventus. Il primo tempo è orribile, non succede assolutamente niente. Per illa situazione si complica a inizio ripresa, quando in un contrasto (fortuito) si fa male Perr Schuurs costretto al cambio per un grave infortunio al ...