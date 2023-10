Vestita da tavolino alla cena di gala | parla la 21enne di Verona | «Nessuno sfruttamento | guadagno più di una cameriera»

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ieri, 21 ottobre, ha fatto discutere il ricevimento al Palazzo della Gran Guardia a. E questo a causa di un’opinabile scelta scenografica. Ad accogliere gli ospiti dell’elegante evento organizzato dal Consorzio Zai – ente che punta a favorire lo sviluppo dell’economia scaligera – c’erano infatti non meno di due ragazze che indossavano un costume a forma di, da cui i presenti potevano prendere un calice di spumante. Episodio che ha presto fatto scattare accuse di sessismo nei confronti degli organizzatori. E che oggi viene ripercorso proprio da una delle protagoniste, ma in una chiave decisamente diversa. «Non mi sono sentita oggettificata, né mercificata e neppure sfruttata. Ho solo espresso la mia arte, in quel contesto. Insomma, ho lavorato normalmente, come faccio sempre. Altrimenti mi sarei rifiutata», ha spiegato in un’intervista ...

Dopo la donna di cioccolato i n Gallura, ecco la ragazza -a Verona. Ha fatto il suo debutto in una cena di gala alla Gran Guardia, in piazza Bra, davanti all'Arena, per la festa dei 75 anni del Consorzio Zai che gestisce la zona industriale veronese.

La versione di Michelle: “Quale donna oggetto. Vestita da tavolino mi pago l’università” la Repubblica

Verona, donne vestite da tavolino alla serata di gala: è polemica Sky Tg24

Ma chi ha avuto l'idea di far travestire delle donne come dei tavolini in questa cena di gala a Verona Ah, inutile dire che le polemiche non si sono ancora placate ...C'era una sorta di "uomo farfalla" con ali punteggiate di luci, uno vestito con piccole tessere metalliche, donne sui trampoli con vesti bianche, un'esibizione di un noto violinista, luci soffuse, ...