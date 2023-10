Vertice Egitto | fumata nera | nessuna dichiarazione finale

(Di domenica 22 ottobre 2023) Mentre sembra avvicinarsi sempre di più il momento dell’inizio dell’operazione di terra israeliana a Gaza, ilper la pace in Medio Oriente si è concluso senza. A quanto si apprende non è stato raggiunto un consenso unanime tra i partecipanti. La mancanza di unanon è una sorpresa data le differenze di posizione fra i partecipanti. Diplomatici e osservatori avevano anticipato la difficoltà di raggiungere un consenso. Secondo quanto riporta SkyNews Arabia, laè saltata a causa dei disaccordi tra il gruppo dei Paesi arabi e i rappresentanti occidentali. Gli arabi, afferma l’emittente, riferiscono che gli occidentali “volevano che laincludesse solo una condanna del ...

La speranza è che dalinternazionale e dai diversi colloqui bilaterali tenuti dalle delegazioni dei Paesi partecipanti possa proseguire un processo di de - escalation regionale. L'...

"Israele e Palestina, servono due stati": la soluzione di Al Sisi nel vertice in Egitto Adnkronos

Guerra Israele-Hamas, salta la dichiarazione finale al vertice per la pace: “Divergenze” Sky Tg24

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in Israele per un incontro con il premier Benjamin Netanyahu. Meloni (in alto nel frame), dopo aver partecipato al Cairo al vertice organizzato dall’Egitto ...Dal valico di Rafah con l’Egitto sono passati stamane appena una ventina di camion carichi di aiuti per la popolazione di Gaza, poi le sbarre sono state riabbassate. A nessun civile è stato consentito ...