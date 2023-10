Verstappen vince la sprint di Austin | Leclerc terzo

Leggi su iltempo

(Di domenica 22 ottobre 2023)(STATI UNITI) (ITALPRESS) – E' Maxa portare a casa larace del Gran Premio degli Stati Uniti, sul circuito di, grazie ad un'ottima partenza e a un passo superiore rispetto specialmente e Mercedes e Ferrari. Nulla da fare per Lewis Hamilton, partitoe riuscito a sorpassare in avvio di gara la Ferrari di: il sette volte campione del mondo non riesce a raggiungere la Red Bull del campione iridato e chiudendo dietro, al secondo posto, con un gap di circa nove secondi. Terza proprio la Rossa del monegasco, che ha retto gli attacchi di Norris su McLaren e Perez su Red Bull, con questi ultimi che chiudono dunque rispettivamente in quarta e quinta posizione. Subito dietro, sesta, l'altra Ferrari di Carlos Sainz, partita con due ottimi sorpassi ma ...