Verona | sperpera 6 milioni in gioco d’azzardo e night club e fa fallire la sua azienda

(Di domenica 22 ottobre 2023) Pubblicato il 22 Ottobre, 2023 Un 47enne è stato condannato per aver fattol'impresa di cui era amministratore unico. Questa è l'accusa per l'uomo che, nell'arco di una decina di anni avrebbeto almeno 6di euro, trae altri vizi, come alcol e frequentazione di. La sua condotta – stile di vita, secondo alcuni – ha causato il fallimento dell'di cui risultava amministratore unico, la Aurora Servizi srl: ieri (21 ottobre) A.A.U., (queste le sue iniziali) quarantasettenne cingalese, è stato condannato a due anni e otto mesi di carcere con rito abbreviato proprio con l'accusa di bancarotta fraudolenta.