Verona | anche un membro dello staff di Garcia aggredito al Bentegodi CorSport

Leggi su ilnapolista

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ieri scontri e tafferugli provocati da ultras del Napoli con il rischio di incrociare i tifosi di casa sventato solo dal lavoro della polizia. I disordini sono avvenuti sia prima che dopo la partita. Il CorriereSport però aggiunge cheall’internostadiodile cose non sono scivolate via in tranquillità. A farne le spese però un incolpevoledi, sugli spalti per questioni di lavoro. La ricostruzione del: “Tensionein tribuna stampa, nell’intervallo, divenuto l’obiettivo di cinquanta tifosi gialloblù: una serie di bicchieri di birra sono finite sull’apparecchiatura d’una tv e non solo; Ettore Prota, l’addetto alla camera tattica ...