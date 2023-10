Usa | Samantha Woll | presidente di una sinagoga | è stata uccisa a Detroit

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 22 ottobre 2023) Ladelladi, ètrovata morta all’ingresso di casa sua con molteplici coltellate sul corpo. Secondo la CNN, la polizia ritiene che siaaccoltellata all’interno della sua abitazione e al momento non vi è alcun sospetto sulle motivazioni dell’omicidio. La polizia ha aperto un’indagine, e al momento l’identità dell’autore del crimine e il suo movente non sono noti: non è chiaro se l’omicidio abbia motivazioni antisemite.eradella Isaac Agree DowntownSynagogue: in unail ruolo diè ricoperto da una persona laica che si occupa della gestione economica e amministrativa delle ...