uno scrittore americano ha mixato termini di varie lingue per coniare un lessico più variegato Da platarasa a trumspringa a piattodibasta | ecco cosa significano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Il senso di perdita che proviamo alla fine di un bel libro, quando la copertina si chiude sulle vite di personaggi che ormai conosciamo bene. Ma anche il suono carezzevole di una lavastoviglie in funzione, ovvero quel “ssh materno e costante”. Infine il desiderio di deviare dai binari della carriera per cercare una vita semplice diventare pastora, custodire un faro su un atollo o occuparti di una fattoria – che poi altro non è che “un diversivo utile ai nostri pensieri per prendersi una pausa e tornare ai soliti cubicoli cittadini”. ...