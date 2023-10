Una vergogna senza fine

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 22 ottobre 2023) Allanon c’è mai. C’è chi in nome del pacifismo è disposto a giustificare le brutalità dei terroristi contro Israele, ma anche chi –ritegno – appoggia Hamas nella sua guerra contro Israele. Ieri, a Milano, migliaia di persone in corteo per testimoniare sostegno alla Palestina. Presenti associazioni e movimenti politici (ma anche l’ex terrorista Francesco Emilio Giordano, condannato per l’omicidio di Walter Tobagi), tanti cori contro Tel Aviv e i media, rei di “sostenere la causa sionistica”. “Israele terrorista” e “Israele criminale”, alcuni degli slogan dei pro Gaza, che hanno inoltre denunciato la presunta “pulizia etnica” in atto. Ma il peggio deve ancora venire. Milano, sputi e "calci" a un'immagine raffigurante la bandiera israeliana tracciata per terra con lo spray in via Padova nel corso del corteo in ...