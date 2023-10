Una soluzione per la Palestina può salvare la normalizzazione Riad-Gerusalemme Il punto di Sager

Leggi su formiche

(Di domenica 22 ottobre 2023) Su queste colonne, Lord Stuart William Peach, inviato speciale per i Balcani del governo britannico, ha ironizzato sull’uso giornalistico del termine “policrisi”, pur sottolineando come nel mondo ci siano diversi scenari di “grande disordine”. Se la situazione balcanica resta tesa, infiammabile in ogni momento, nel Medio Oriente lo scoppio degli scontri tra Israele e Hamas ha riacceso una crisi militari che va avanti da decenni, aumentando la persistenza dell’instabilità, aggiungendosi alla guerra in Yemen, alle minacce terroristiche in diversi Paesi, alle attività delle milizie sciite e del Sepah. Cosa possiamo aspettarci per il futuro? “Nella regione mediorientale esistono due principali fonti di conflitto e di instabilità politica e di sicurezza. La prima è rappresentata dalle dispute tra Stati, la seconda dai conflitti derivanti dalle attività di attori non statali, tra cui milizie ...