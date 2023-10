Un massacro per la Schlein? Tam-tam su Vincenzo De Luca a Che tempo che fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 22 ottobre 2023) Tutto pronto per la seconda puntata della stagione di Cheche fa, il programma di Fabio Fazio che si è trasferito su Nove. Puntata attesissima e probabile epicentro di nuove polemiche: già, ci sarà Patrick Zaki, l'attivista egiziano che si è distinto per le opinioni su Israele e, in particolare, su Neatnyahu, definito "serial killer". Parole che hanno convinto Fazio a far slittare, seppur di una sola settimana, l'ospitata dell'attivista, presente in studio oggi, domenica 22 ottobre. Ma Zaki ovviamente non sarà l'unico ospite di Fabio Fazio. A Cheche fa, infatti, ecco anche il ritorno diDe, governatore Pd della Campania, l'istrionico "mister lanciafiamme". Un'ospitata per presentare il suo nuovo libro, dal titolo chiarissimo: Nonostante il Pd, edizioni Piemme. Un volume in cui De ...